Депутатку Херсонского облсовета задержали за работу на РФ. Ей грозит 10 лет тюрьмы

Детали дела

По данным следствия, подозреваемая в июле 2022 года пошла на сотрудничество с врагом. Она заняла должность "начальника" в незаконном "Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной общины".

Осознавая последствия своего сотрудничества с врагом, женщина использовала в работе псевдоним.

На должности выполняла распоряжения оккупационных властей, налаживала работу учреждений системы здравоохранения по российским стандартам и протоколам.

Что ей угрожает

Депутатке областного совета сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Фото: Задержанная (gp.gov.ua)

Также ей избрана мера пресечения - содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, готовивших ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Накануне мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.