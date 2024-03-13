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Депутатку Херсонської облради затримали за роботу на РФ. Їй загрожує 10 років в'язниці

Архівне фото: Депутатку Херсонської облради затримали за роботу на РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Депутатку Херсонської обласної ради затримали за роботу на РФ під час окупації. Тепер їй загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, підозрювана в липні 2022 року пішла на співпрацю з ворогом. Вона обійняла посаду "начальника" в незаконному "Управлінні охорони здоров'я Департаменту соціальної політики ВЦА Херсонської міської територіальної громади". 

Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці з ворогом, жінка використовувала в роботі псевдонім. 

На посаді виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров'я за російськими стандартами та протоколами.  

Що їй загрожує

Депутатці обласної ради повідомили про підозру в колабораційній діяльності. 

Фото: Затримана (gp.gov.ua)

Також їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

Крім того, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Напередодні ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.

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