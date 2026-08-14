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Депутаты хотят снести гаражи ветеранов ради сохранения деревьев на Теремках: что известно

18:44 14.08.2026 Пт
2 мин
В Киевсовете предложили "альтернативный маршрут" теплотрассы
aimg Сергей Новиков
Депутаты хотят снести гаражи ветеранов ради сохранения деревьев на Теремках: что известно В Киеве хотят снести гаражи УБД для строительства теплотрассы (фото: kyivcity.gov.ua)
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Защищая деревья на Теремках, которые мешают прокладке резервной теплотрассы , некоторые депутаты Киевсовета предложили снести находящиеся рядом 60 гаражей.

Что известно об этих гараже и есть ли альтернативное решение, рассказывает РБК-Украина.

Предложение снести 60 гаражей рядом с теплотрассой высказала в Facebook депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Виктория Пташник. Однако, как оказалось, эти гаражи принадлежат, в частности, ветеранам и лицам с инвалидностью.

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"Для этого достаточно было бы демонтировать гаражи, которые расположены рядом по пути прокладки сети", - написала Виктория Пташник.

Директор Департамента территориального контроля КГГА Михаил Будилов сообщил, что речь идет, в частности, о гараже участников боевых действий (УБД) и людях с инвалидностью - местных жителей.

Он отметил, что по запросу общественности провели внеочередное обследование гаражного кооператива.

"Учитывая важность и сложность ситуации со строительством теплотрассы и деревьями проверял выполнение запроса общества лично. Когда-то здесь построили более 100 металлических гаражей, гаражный кооператив", - рассказал Будилов.

Он пояснил, что владельцы – жители преимущественно соседних домов.

"Районные власти тогда выдавали разрешения для лиц с инвалидностью и ветеранов. Сейчас осталось около 60. На некоторых написано "УБД", - подчеркнул чиновник.

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Как сообщали в КГГА, в Голосеевском районе ведутся работы по строительству резервной тепловой сети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2.

В случае отсутствия такой сети зимой без тепла могут остаться жители 280 многоэтажных домов из-за российских обстрелов по критической инфраструктуре.

По информации КГГА, удаление деревьев в зоне строительства является вынужденной мерой для прокладки теплотрассы.

После завершения работ территорию должны привести в порядок: восстановить благоустройство и зеленую зону, в том числе с восстановлением деревьев.

Ранее сообщалось, что Киев формирует материальный резерв и стало известно, что подготовили на случай кризиса осенью и зимой.

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