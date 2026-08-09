Информация о технике для ВСУ на Теремках оказалась фейком: в КГГА объяснили ситуацию
Спецтехника, используемая коммунальным объединением "Киевзеленстрой" при строительстве резервной теплотрассы на Теремках, не передавалась британскими партнерами для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
В КГГА заверили, что спецтехника британского производства была приобретена у частной компании в рамках обычной хозяйственной деятельности предприятия.
В свою очередь в "Киевзеленстрое" отмечают, что наклейки на спецтехнике свидетельствуют только о гражданской позиции компании-продавца, которая направляет часть прибыли по реализации экскаваторов на помощь украинскому войску.
Наклейки на спецтехнике в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)
В мэрии призывают не распространять ложную и манипулятивную информацию и не спекулировать по теме поддержки ВСУ.
Также горожан, блоггеров и общественных активистов призывают пользоваться проверенной информацией, проверять факты перед их распространением и не вводить людей в заблуждение.
Спецтехника на Теремках (фото: facebook.com/zelenbud)
Контекст строительства на Теремках
Напомним, что в Голосеевском районе во исполнение плана устойчивости ведется строительство резервной теплотрассы для жителей 280 многоэтажек на Теремках-1 и Теремках-2.
В случае повреждения российскими обстрелами ТЭЦ-5, эта теплотрасса позволит переключить потребителей на альтернативный источник тепла, чтобы люди в этих домах не мерзли зимой.
Также сообщалось, что некоторые общественные организации выступают против строительства этой теплотрассы из-за того, что для дальнейших работ нужно снести ряд деревьев.
Хотя проект теплотрассы предполагает восстановление благоустройства после завершения работ и высадки новых деревьев, в том числе крупномерных.