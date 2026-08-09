Информация о технике для ВСУ на Теремках оказалась фейком: в КГГА объяснили ситуацию

Спецтехника, используемая коммунальным объединением "Киевзеленстрой" при строительстве резервной теплотрассы на Теремках, не передавалась британскими партнерами для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА заверили, что спецтехника британского производства была приобретена у частной компании в рамках обычной хозяйственной деятельности предприятия.

В свою очередь в "Киевзеленстрое" отмечают, что наклейки на спецтехнике свидетельствуют только о гражданской позиции компании-продавца, которая направляет часть прибыли по реализации экскаваторов на помощь украинскому войску.

Наклейки на спецтехнике в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)

В мэрии призывают не распространять ложную и манипулятивную информацию и не спекулировать по теме поддержки ВСУ.

Также горожан, блоггеров и общественных активистов призывают пользоваться проверенной информацией, проверять факты перед их распространением и не вводить людей в заблуждение.

Спецтехника на Теремках (фото: facebook.com/zelenbud)