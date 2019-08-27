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Депутат від "Слуги народу" заявив про виключення з комітету

Новини » Політика    27.08.2019 - 22:20
Депутат від "Слуги народу" заявив про виключення з комітету
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

Куницький мав обійняти посаду заступника голови комітету з правоохоронної діяльності

Обраного народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького виключили з комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

Куницький повідомив, що прийшовши на засідання він помітив, що його виключили з комітету і перевели в інший.

"Сьогодні пройшло перше, напівформальне засідання комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності. Сьогодні ж, прибувши на засідання, від голови комітету, Дениса Монастирського, я з подивом дізнався, що "хтось" вирішив перевести мене в інший комітет. Без пояснення причин та узгодження зі мною", - зазначив народний депутат.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах навколо кандидата в нардепи Куницького було багато скандалів. Зокрема, Центральна виборча комісія відмовлялася його реєструвати через подвійного громадянства і перетину кордону з іноземним паспортом. Пізніше суд скасував це рішення.

Також Куницький був внесений в базу "Миротворець" через порушення законодавства України про громадянство, а також можливої ​​співпраці з російськими спецслужбами.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова заявив, що представник його партії не може балотуватися в Раду, якщо має подвійне громадянство.

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Новини України комитетСлуга народаОлександр Куницький
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