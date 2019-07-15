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Суд скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів

Новини » Вибори 2019    15.07.2019 - 00:31
Суд скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

Суд тривав протягом 12 годин

Шостий апеляційний суд Києва поновив у якості кандидата в народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду Олександра Куницького від партії "Слуга народу". Про це повідомляє РБК-Украна із посиланням на трансляцію із засідання суду, що велася на Facebook-cторінці кандидата.

Відповідне рішення суд ухвалив у неділю, 14 липня. Суд зазначив, що рішення Центральної виборчої комісії про зняття Куницького з виборів по одномандатному виборчому окрузі №169 у Харкові було протиправним, оскільки кандидат надав своє пояснення про причину відсутності в Україні протягом 264 днів у 2015 році.

Зазначимо, реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького на виборах у Верховну раду по мажоритарному окрузі №169 було скасовано рішенням Центральної виборчої комісії 11 липня.

Згодом представник партії "Слуга народу" Олександр Качура, котрий також назвався адвокатом Куницького, зазначив, що його підзахисний був у відрядженні з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року. Відсутність Куницького у цей період на території України стало підставою для ЦВК для рішення про знятя кандидата з реєстрації. Куницький та його захист подали апеляцію.

 

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Опубліковано Alexander Kunitsky Неділя, 14 липня 2019 р.

Нагадаємо, раніше ЦВК отримала документи, які свідчать про факт перетину кордону кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в 169 округу в Харкові Олександром Куницьким за паспортом громадянина іноземної держави. Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону навесні 2019 року.

Згодом депутат Андрій Денисенко оприлюднив дані, в яких зазначив, що знятого Центрвиборчкомом з парламентських виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Олександра Куницького, а також його адвокатів Олександра Перемежко і Тараса Гуменюка викрили у підробці документів.

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