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Зеленський прокоментував ситуацію із представником його партії Куницьким

Новини » Вибори 2019    17.07.2019 - 23:21
Зеленський прокоментував ситуацію із представником його партії Куницьким
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

Президент Зеленський підкреслив, що кандидат не може йти на вибори, якщо він має подвійне громадянство

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харкова прокоментував ситуацію із кандидатом у народні депутати на виборах у Верховну раду Олександром Куницьким, який є представником партії "Слуга народу". Про це передає РБК-Україна із посиланням на відео, оприлюднене у Facebook виданням "Depo.Харків".

Зокрема, Зеленський сказав, що є виборче законодавство, згідно із яким людина із подвійним громадянством не може балотуватися у нардепи.

"Мені сказали, що він звернувся з приводу того, щоби здати паспорт. За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Ось і все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав - не може бути депутатом", - прокоментував президент.

 

Зеленський про Куницького як кандидата в депутати в Харкові

Опубліковано Depo Харків Середа, 17 липня 2019 р.

Зазначимо, що Олександр Куницький балотується на позачергових парламентських виборах по округу № 169 у Харкові. Його головним опонентом на цьому окрузі є діючий народний депутат Олександр Грановський.

Ситуація щодо Куницького загострилася, коли у нього виявили подвійне громадянство - він має паспорт громадянина Ізраїлю. Також було встановлено, що у 2019 році Куницький перетинав кордон за ізраїльським паспортом.

Також Центральна виборча комісія України скасувала реєстрацію Олександра Куницького, оскільки встановила, що він протягом останніх п'яти років виїжджав з України на 264 дні. А це є порушенням виборчого законодавства і стало підставою зняття кандидата з виборів у Раду.

Куницький у свою чергу подав апеляцію в Шостий апеляційний адміністративний суд, який скасував рішення ЦВК.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня заявила, що звернеться до Верховного суду з приводу ситуації із Куницьким.

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