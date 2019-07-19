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Сліпачук: ситуація з Куницьким має отримати політичну відповідь

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 16:54
Сліпачук: ситуація з Куницьким має отримати політичну відповідь
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сліпачук назвала тиском на ЦВК звернення Куницького до ДБР

Питання реєстрації кандидатом в народні депутати на позачергові парламентські вибори Олександра Куницького із подвійним громадянством має отримати юридичну та політичну відповідь. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна. 

За її словами, справа кандидата Куницького набула широкого розголосу.

"Одна з останніх справ, яка набула дуже широкого розголосу - справа Куницького, 169 округ. Справа із незрозумілою подачею кандидатом різних відомостей про себе та своє перебування на території України", - заявила Сліпачук. 

За її словами, і партії, і кандидату була надана можливість повідомити повну інформацію ЦВК.

Окрім того, Сліпачук назвала тиском на ЦВК звернення Куницького до ДБР. 

"Між тим, і в Шостому апеляційному суді, і в Верховному суді пан Куницький підтвердив своє іноземне громадянство. Це питання, яке є важливим. Конституція встановлює, що в Україні є єдине громадянство. З цього і виходила ЦВК, коли оцінювала документом. Це питання, яке було фактично встановлене судами - залишилось без правової оцінки", - заявила голова ЦВК

Вона також наголосила, що всі кандидати зобов’язані надавати суспільству повну інформацію про себе. 

"На сьогодні ми маємо кандидата, якого зареєстровано і який має як українське, так і іноземне громадянство. Це не проста ситуація. Вона є виключною для правової спільноти, виключною для ЦВК. Це є питання, на яке треба відповідати. Впевнена, що президент, як гарант Конституції також відноситься до питання більш ніж серйозно. Суверенітет держави в легітимності її органів. Це питання має бути проаналізовано. На нього має бути дана відповідь і юридична, і в данному випадку і суспільна, і політична", - додала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з кандидатом у народні депутати на виборах до Верховної ради Олександром Куницким, заявив, що є виборче законодавство, згідно з яким людина з подвійним громадянством не може балотуватися в нардепи.

Крым того, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив у силі рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який скасував 14 липня постанову ЦВК про зняття з виборів до Ради кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. 

Зеленський прокоментував ситуацію із представником його партії Куницьким Суд скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів
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