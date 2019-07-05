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Кандидат від "Слуги народу" Куницький внесений в "Миротворець"

Новини » Вибори 2019    05.07.2019 - 19:56
Кандидат від "Слуги народу" Куницький внесений в "Миротворець"
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

Підставою для внесення в "Миротворець" стало порушення законодавства України про громадянство

Кандидат в народні депутати по 169 округу Харкова на виборах у Верховну раду Олександр Куницький внесений у список “Миротворець". Про це свідчать дані Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку.

Як повідомляється, підставою для внесення до списку стало порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства (Ізраїль), а також можливе співробітництво з російськими спецслужбами.

Центр "Миротворець" звернувся до правоохоронних органів з проханням розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення Олександром Куницьким усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших порушень.

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій Денисенко в соціальній мережі повідомив про наявність у Олександра Куницького подвійного громадянства опублікувавши його ізраїльський закордонний паспорт. Також Денисенко зазначив, що тільки в березні-квітні через прикордонний перехід Гоптівка в Харківській області Куницький здійснив 8 переходів і подібного роду інтенсивність зв'язків з країною агресором в сукупності з елементами конспірації викликає настороженість.

Також за повідомленнями численних ЗМІ, кандидат у народні депутати від політичної партії "Слуга народу" Олександр Куницький проходив обов'язкову військову службу в армії Ізраїлю.

Сам Олександр Куницький спростовує інформацію про наявність у нього подвійного громадянства. Водночас, радник голови ЦВК Олександр Остапа заявив, що комісія має в своєму розпорядженні інформацію про наявність громадянства Ізраїлю у Куницького.

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