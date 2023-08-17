Деоккупация Урожайного и начало работы нового "зернового коридора": новости за 16 августа

Украинские военные смогли освободить поселок Урожайное Донецкой области от оккупантов. В то же время впервые после завершения работы "зерновой сделки" из порта Одессы вышло судно.

Более детально о том, что произошло в среду, 16 августа, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, который находится неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения"

Из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte". Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода России из "зернового соглашения".

Украина хочет использовать новый коридор для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России.

Производство под землей. СБУ раскрыла детали изготовления морских дронов

Украинские морские дроны - это уникальная разработка. Они изготавливаются на подземном производстве на территории Украины, заявил глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, разработкой морских надводных дронов занимается СБУ без участия частных компаний. Спецслужбе помогают гражданские инженеры и IT-специалисты, а производство дронов находится под землей.

В Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Румыния будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. В стране будет создан региональный центр подготовки.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - подчеркнул президент Румынии Клаус Йоханнис.

Залужный, Буданов и другие генералы обсудили контрнаступление с коллегами из США и Британии

Украинские генералы провели встречу с британскими и американскими коллегами. Одной из тем обсуждений стал ход контрнаступления наших военных.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ключевой темой переговоров стало военное сотрудничество. Он добавил, что рассказал об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных действий ВСУ.

Глава МИД Индии подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20 и назвал причину

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран, который пройдет в Индии. Это связано с тем, что такой формат якобы не создан для обсуждений проблем безопасности.

"G20 - группа проблем глобального экономического роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совбез ООН", - заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.