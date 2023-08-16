В Запорожской ОВА опровергли данные о якобы подготовке Россией "подрыва ЗАЭС"

Информация о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы отдал приказ подорвать Запорожскую АЭС, не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"На данный момент информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", - подчеркнул Малашко.

Что этому предшествовало

Сегодня ряд украинских медиа и Telegram-каналов распространили информацию о том, что Путин якобы отдал приказ взорвать ЗАЭС "в конце августа-начале сентября".

Почему информации нельзя доверять

В Центре стратегических коммуникаций также советуют не доверять российским анонимным Telegram-каналам, даже если они прикидываются якобы "оппозицией".

Там отмечают, что угроза провокаций на Запорожской АЭС существует с начала ее захвата оккупантами.

При этом источником этой "сенсационной" информации, разошедшейся по медиа, является один из популярных якобы оппозиционных российских Telegram-каналов, специализирующийся на публикации инсайдов и конспирологических теорий.

Подчеркиваем, что такие каналы не могут быть надежным источником информации. К тому же, они могут администрироваться спецслужбами РФ.

Поэтому украинцам советуют доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

В конце июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладители энергоблоков.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах оккупантов устроить теракт на станции с выбросом радиации.

Сначала в МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции, однако позже наблюдатели в отчете сообщили, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС.

К тому же, глава Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.

Также недавно украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ в Запорожскую АЭС.

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