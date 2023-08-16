17 крылатых ракет и 650 окупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине к утру среды, 16 августа, составили 650 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 255 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков и 17 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 255 570 (+650) человек ликвидировано;

танков - 4324 (+11) ед;

боевых бронированных машин - 8380 (+10) ед;

артиллерийских систем - 5152 (+24) ед;

РСЗО - 714 ед.;

средства ПВО - 485 (+3) ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 314 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4248 (+6);

крылатые ракеты - 1404 (+17) ед;

корабли/катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7614 (+30) ед.;

специальная техника - 773 (+4).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

А аналитики ISW заявили о продвижении сил обороны на Луганском и Запорожском направлениях.

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