17 крылатых ракет и 650 окупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Потери России в войне в Украине к утру среды, 16 августа, составили 650 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 255 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков и 17 крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 255 570 (+650) человек ликвидировано;
- танков - 4324 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 8380 (+10) ед;
- артиллерийских систем - 5152 (+24) ед;
- РСЗО - 714 ед.;
- средства ПВО - 485 (+3) ед;
- самолетов - 315 ед;
- вертолетов - 314 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4248 (+6);
- крылатые ракеты - 1404 (+17) ед;
- корабли/катера - 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7614 (+30) ед.;
- специальная техника - 773 (+4).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
А аналитики ISW заявили о продвижении сил обороны на Луганском и Запорожском направлениях.
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