Денісова заявила про вкрай важкий стан Бекірова і Гриба

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Політв'язні Кремля піддаються побиттю та іншим видам жорстокого поводження

Український омбудсмен Людмила Денісова під час виступу на 40-й сесії Ради ООН з прав людини заявила, що політв'язні Кремля Едем Бекіров і Павло Гриб "знаходиться у вкрай важкому стані". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової Facebook.

За її словами, українська влада п'ять років не має можливості проводити моніторинг дотримання прав громадян в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу.

"Ситуація з деякими нашими громадянами є критичною і вимагає негайного втручання європейського і світового співтовариства. Павло Гриб і Едем Бекіров знаходяться у важкому стані", - заявила вона.

Денисова зазначила, що "громадян незаконно затримують або викрадають, вони піддаються побиттю та іншим видам жорстокого поводження"

"Застосування жорстокого поводження простежується і щодо 70 українських політв'язнів і 24 військовополонених моряків, що утримуються в пенітенціарних установах Росії і в окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова під час розмови в коридорі парламенту Греції заявила, що не бачила звернення Денисової щодо стану здоров'я українського політв'язня Павла Гриба.

Також РБК-Україна писало, що "Верховний суд Криму" відмовився відправити політв'язня Едема Бекірова під домашній арешт.

Денисова в свою чергу повідомляла, що Російська Федерація приховує стан здоров'я громадянин України Едема Бекірова.