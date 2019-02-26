"Суд" у Криму відмовився відпустити Бекірова під домашній арешт

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Елеонора Бекірова)

Бекіров залишиться за гратами до 12 квітня

"Верховний суд Криму" відмовився відправити політв'язня Едема Бекірова під домашній арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кримської солідарності у Facebook.

Як зазначається, "суд" залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін до 12 квітня 2019 року.

Повідомляється, що під час "судового засідання" Бекірову стало погано і йому викликали лікаря.

Адвокат Іслям Веліляєв просив змінити запобіжний захід своєму підзахисному, перерахувавши ряд хвороб обвинуваченого. Бекіров заявив, що не буде ховатися і знищувати докази, та просив суд відпустити його під домашній арешт.

"Я 19 років на милицях, я тяжко хворий, як ви можете тримати мене під вартою. Як я можу втекти без ноги? Це абсурд! Може ви винесете мені смертну кару як вирок? Скільки ви можете мене мучити? Я живу на таблетках, я майже не можу їсти", - сказав Бекіров в "суді".

РБК-Україна писало, що 7 лютого "Київський райсуд" Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 квітня.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що Російська Федерація приховує стан здоров'я громадянин України Едема Бекірова.

Нагадаємо, 19 грудня Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.