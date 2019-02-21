Москалькова заявила, що не отримувала звернення щодо стану здоров'я Гриба

Фото: Тетяна Москалькова та Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Російський омбудсмен пообіцяла знайти звернення Денісової

Уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова під час розмови у коридорі парламенту Греції заявила, що не бачила звернення українського омбудсмена Людмили Денісової щодо стану здоров'я українського політв'язня Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюднене на сторінці у Facebook Денісової.

Москалькова заявила, що не бачила відповідного листа і спитала, коли Денісова його направила. На що український омбудсмен відповіла, що надіслала звернення на другому тижні лютого і сказала, що за необхідності продублює звернення.

"Я сьогодні дам доручення знайти ваше звернення і направлю його у відповідні інстанції. Якщо цей лист є, ми його піднімемо і я прийму всі необхідні міри", - сказала Москалькова.

Продовжую боротися за надання медичної допомоги та дотримання прав українських політв’язнів Павла Гриба та Едема Бекірова. Знову наголосила Тетяні Москальковій про наявність у них небезпечних хвороб та жахливі умови перебування. За результатами обстежень Ростовського діагностичного центру були зроблені висновки щодо стану Гриба як російськими, так і українськими лікарями. Павло терміново потребує хірургічного втручання та лікування. Не зважаючи на зазначене, українського лікаря, який прибув до Ростова-на-Дону 18 лютого, не було допущено. У побаченні відмовили навіть матері Павла і українському консулу. Його стан неможливо було оцінити, адже судове засідання не відбулося. Подібна ситуація з ненаданням медичної допомоги склалася з Едемом Бекіровим, якого утримують на території тимчасово окупованого Криму. Чоловіку теж зробили обстеження, але все його лікування звелося до трьох ін’єкцій інсуліну в день. При цьому, я продовжую отримувати інформацію про погіршення стану його здоров’я. Висловила глибоке занепокоєння самопочуттям українців та звернулася з вимогою посприяти у наданні їм належної медичної допомоги. Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 21 лютого 2019 р.

Денісова наголосила російському омбудсмену про те, що за результатами обстежень Ростовського діагностичного центру були зроблені висновки щодо стану Гриба як російськими, так і українськими лікарями.

"Павло терміново потребує хірургічного втручання та лікування. Не зважаючи на зазначене, українського лікаря, який прибув до Ростова-на-Дону 18 лютого, не було допущено. У побаченні відмовили навіть матері Павла і українському консулу. Його стан неможливо було оцінити, адже судове засідання не відбулося", - написала Денісова у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні 21 лютого Денісова і Москалькова провели бесіду в коридорі будівлі Парламенту Греції через відмову омбудсмена РФ провести офіційну зустріч.

РБК-Україна писало, що минулого тижня український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з питання синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та українського політв'язня Павла Гриба.