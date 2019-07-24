Денисова уточнила свої слова про звільнення українських моряків

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова підписала клопотання про прийняття рішення про обрання особистого зобов'язання в якості запобіжного заходу для військовополонених моряків

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова уточнила, що зараз проводяться переговори про повернення українських моряків в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової у Facebook.

Також вона повідомила, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ Росії про прийняття рішення про обрання особистого зобов'язання в якості запобіжного заходу для військовополонених моряків.

"18 липня я підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова про прийняття рішення про обрання мого особистого зобов'язання в якості запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають у Лефортовському СІЗО", - заявила Денисова.

За її словами, посольство України в Російській Федерації передало через МЗС РФ ці документи у ФСБ Росії.

"Поки вони перебувають на розгляді керівника Слідчого управління", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 24 липня, український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що домовленість про повернення Україні 24 українських моряків вже досягнута. Також вона зазначила, що зараз оформляються останні документи і незабаром моряки повернутися на батьківщину.

Раніше Людмила Денисова заявляла, що в кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручителя. І вона, як уповноважена Верховної ради з прав людини запропонувала своє таке зобов'язання про забезпечення участі українських військовополонених в досудовому розгляді.

Відзначимо, в травні 2019 Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.