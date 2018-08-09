Денисова просит срочно доложить Путину о состоянии Сенцова

Денисова просит обменять Сенцова на гражданина РФ Алексея Седикова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит срочно доложить президенту Российской Федерации Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом Денисова написала в Facebook.

Денисова сообщила, что обратилась с соответствующей просьбой к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайну, чтобы было организовано перемещение Сенцова самым безопасным для него способом, в том числе самолетом.

"При существующих обстоятельствах попросила содействовать ускорению рассмотрения ходатайства о помиловании Олега Сенцова компетентными государственными органами РФ. Одновременно прошу и рассмотреть возможность обмена гражданина Украины Олега Сенцова на гражданина Российской Федерации Алексея Седикова", - написала она.

также Обратилась к руководителю Администрации Президента РФ Антона Вайна с просьбой срочно доложить Президенту... Опубликовано Людмилой Денисовой Четвер 9 августа 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации адвоката украинского политзаключенного, у Сенцова сейчас третиц затяжной кризис. Адвокат Сенцова просит перевести его в больницу в Крым, а омбудсмен Денисова просила о переводе Сенцова в больницу Москвы.