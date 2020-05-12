День перемоги в Києві і заява прем'єра Грузії: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Україна відзначила День перемоги, прем'єр Грузії виступив із заявою через призначення Михайла Саакашвілі, на українській антарктичній станції загинув експедитор. Детальніше про те, що сталося на вихідні, 9-11 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

Коронавірус поширюється в регіонах України. За добу МОЗ зафіксовано 416 нових заражень і 17 летальних випадків COVID-19 в країні. Всього кількість інфікованих досягла 15648 хворих, померли 408 українців, одужили 3288 пацієнтів. За добу найбільша кількість заражених виявлено у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та Києві.

У світі 11 травня зафіксували майже 65 тис. нових заражень коронавірусною хворобою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometers.

Крім того, за останню добу зареєстрували 2,8 тис. смертей від коронавіруса. Найбільше, 758, в США.

Прем'єр Грузії виступив з заявою через призначення Саакашвілі

Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України. Про це заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія, повідомляє видання "Новости-Грузия".

Гахарія пояснив, що відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації на тему, "як захистити наші відносини від авантюристів".

Зеленський назвав умови для відправки заробітчан за кордон

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відпускає всіх заробітчан за умови, якщо інша країна бере на себе зобов'язання за їх проживання, медичну страховку. Про це заявив президент на брифінгу в Закарпатській області, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що важливо розуміти, щоб завтра людину, яку взяли на роботу в іншій країні, "не викинули на вулицю".

Адмінпорушення та автопробіги: як пройшов День перемоги в Києві

Поліція Києва на День перемоги склали чотири адміністративні протоколи, загалом заходи пройшли без суттєвих порушень. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, незважаючи на численні попередження, все ж деякі громадяни порушували чинне законодавство про декомунізацію та встановлені правила карантину. Поліцейські склали чотири адміністративні протоколи: один за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки, - ред.), а решта - за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину, - ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення. https://www.rbc.ua/ukr/news/adminnarusheniya-avtoprobegi-proshel-den-1589034603.html

Біля берегів Африки із судна викрали екіпаж, у складі якого міг бути українець

Невідомі напали біля берегів Африки на судно під прапором Коморських островів, з якого викрали двох членів екіпажу, серед яких міг бути громадянин України. Як передає РБК-Україна, про це говориться у повідомленні порталу Dryad Global, що спеціалізується на проблемах з безпеки мореплавства.

Йдеться про вантажне судно RIO MITONG. Його атакували швидкісним човном, кількість людей на борту не встановлена.

На українській антарктичній станції загинув експедитор

На станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного антарктичного наукового центру.

Попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.

Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,9 грн", - сказав він.

Суцільна аномалія: синоптики різко змінили прогноз погоди на літо

Погода в Україні влітку 2020 буде холодною і спекотною, сухою і дощовою одночасно. Проте синоптики попереджають, що навіть при комбінуванні різних погодних умов, фермерам доведеться не легко. За даними синоптиків, такий незвичайний характер погоди викликаний змінами клімату і впливом людини на природу.

Кліматолог Надія Максименко пояснює: природа прагне до балансу, і якщо зима холодна, літо має бути спекотним. Але все ж, попри аномально теплу зиму в цьому році, літо навряд чи буде холодним.