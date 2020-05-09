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Зеленський назвав умови для відправки заробітчан за кордон

Новини » Політика     09.05.2020 - 16:34
Зеленський назвав умови для відправки заробітчан за кордон
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Країна, в яку їдуть працювати українці, має брати на себе певні обов'язки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відпускає всіх заробітчан за умови, якщо інша країна бере на себе обов'язки за їх проживання, медичну страховку. Про це заявив президент на брифінгу в Закарпатській області, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що важливо розуміти, щоб завтра людину, яку взяли на роботу в іншій країні, "не викинули на вулицю".

"Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна, яка дипломатичними зв'язками з нами зв'язується, бере на себе обов'язки. Що та людина, яку вони беруть на роботу, з її згоди приїжджає туди. Що в неї є, де жити, медична страховка і ми впевнені, що, якщо щось відбудеться з цією людиною. А в неї контракт, наприклад, на три місяці, на шість, на рік, різні. Щоб її завтра не викинули на вулицю", - заявив він.

Раніше у Міністерстві закордонних справ заявили, що однією з головних умов для працевлаштування українських громадян за кордоном в умовах пандемії коронавірусу є забезпечення їх якісним медичним страхуванням. Також в уряді заявили, що дозволять здійснювати перевезення українців чартерними рейсами.

Зазначимо, Кабмін вже отримав запити на працевлаштування українців за кордоном з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії. Крім того, планується масштабна відправка українських заробітчан до Ізраїлю, де на них чекають понад 40 роботодавців.

Теги Новини України Володимир Зеленськийзаробитчане
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