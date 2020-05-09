ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр Грузії виступив з заявою через призначення Саакашвілі

Новини » Політика     09.05.2020 - 12:32
Прем'єр Грузії виступив з заявою через призначення Саакашвілі
Фото: Георгій Гахарія (kavkazplus.com)

У Грузії зазначили, що відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації

Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України. Про це заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія, повідомляє видання "Новости-Грузия".

Гахарія пояснив, що відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації на тему, "як захистити наші відносини від авантюристів".

"Ми відкликаємо посла, щоб ці політичні авантюристи не завадили нашому братньому і стратегічному партнерству і не поставили б під загрозу ці відносини. Це для нас найважливіше. Згодом обов'язково, щоб хтось, ким би він не був, сказав, що буде забезпечено те, щоб в майбутньому не продовжиться втручання в справи іншої країни, як він стримає Міхеіла Саакашвілі, щоб він утримувався від втручання у внутрішні справи Грузії", - сказав Гахарія.

Прем'єр додав, що побоюється "втручання у внутрішні справи Грузії" з боку Саакашвілі. Гахарія хоче отримати гарантії від української сторони, що цього не станеться.

Нагадаємо, після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. У них заявили, що Україна призначила на посаду людини, який засуджений і розшукується в Грузії.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав помилкою відгук грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України.

Теги Новини України СаакашвіліГрузія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся