Адмінпорушення та автопробіги: як пройшов День перемоги в Києві

Фото: День перемоги в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Поліцейські склали чотири адміністративні протоколи

Поліція Києва на День перемоги склали чотири адміністративні протоколи, загалом заходи пройшли без суттєвих порушень. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, незважаючи на численні попередження, все ж деякі громадяни порушували чинне законодавство про декомунізацію та встановлені правила карантину. Поліцейські склали чотири адміністративні протоколи: один за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки, - ред.), а решта - за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину, - ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: День перемоги в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

У столиці відбулося декілька автопробігів, які пройшли без порушень.

Нагадаємо, сьогодні у Києві рятувальники проводили обробку території з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

РБК-Україна писало, як пройшов День перемоги в інших містах. Зокрема, в Одесі з автопробігу на честь Дня перемоги зняли партійні прапори і прапори, що нагадували радянські, а також напали на журналістку. Крім того, у поліції повідомили про ряд адміністративних порушень.

Також в Запоріжжі проросійська організація "Полк Перемоги" провела автопробіг, в ході якого сталася сутичка з активістами, які зривали з автомобілів радянську символіку.