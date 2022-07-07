За день окупанти один раз обстріляли прикордоння Сумської області

За весь день четвера, 7 липня, окупанти один раз обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Станом на 21:00 ситуація наступна: за день росіяни відкривали вогонь один раз, близько п'ятнадцятої години", - розповів він.

За словами Живицького, окупанти били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицях одного з сел Шалигінської громади.

"Постраждалих та руйнувань немає", - підкреслив він.