За день окупанти один раз обстріляли прикордоння Сумської області
За весь день четвера, 7 липня, окупанти один раз обстріляли Сумську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Станом на 21:00 ситуація наступна: за день росіяни відкривали вогонь один раз, близько п'ятнадцятої години", - розповів він.
За словами Живицького, окупанти били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицях одного з сел Шалигінської громади.
"Постраждалих та руйнувань немає", - підкреслив він.
Нагадаємо, РФ постійно обстрілює прикордонні райони Сумської області. Тому сьогоднішній одиночний обстріл можна вважати хіба що винятком. Так, наприклад, буквально 6 липня російські військові здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області.
Як повідомлялось, раніше область обстріляв російський гелікоптер. Унаслідок атаки постраждала школа в Есманській територіальній громаді.
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