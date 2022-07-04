Російський гелікоптер обстріляв школу у Сумській області

Російський гелікоптер сьогодні, 4 липня, обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки постраждала школа в Есманській територіальній громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" .

Окупанти з території Росії близько 13:07 здійснили обстріл цивільної інфраструктури. Ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера, у результаті чого пошкоджена школа.

Втрат серед військових і техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення, за попередніми даними, відсутня.

Фото: у Сумській області окупанти обстріляли школу (facebook.com/kommander.nord)