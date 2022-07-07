За день оккупанты один раз обстреляли приграничье Сумской области

За весь день четверга, 7 июля, оккупанты один раз обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"По состоянию на 21:00 ситуация следующая: за день россияне открывали огонь один раз, около пятнадцати часов", - рассказал он.

По словам Живицкого, оккупанты били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинского общества.

"Пострадавших и разрушений нет", - подчеркнул он.