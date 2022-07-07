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За день оккупанты один раз обстреляли приграничье Сумской области

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Сумы, Четверг 07 июля 2022 21:59
За день оккупанты один раз обстреляли приграничье Сумской области Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (фото: facebook.com\dmytrozhyvytskyy)
Автор: Наталия Гурковская

За весь день четверга, 7 июля, оккупанты один раз обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"По состоянию на 21:00 ситуация следующая: за день россияне открывали огонь один раз, около пятнадцати часов", - рассказал он.

По словам Живицкого, оккупанты били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинского общества.

"Пострадавших и разрушений нет", - подчеркнул он.

Напомним, РФ постоянно обстреливает приграничные районы Сумской области. Поэтому сегодняшний одиночный обстрел можно считать разве что исключением. Так, например, буквально 6 июля российские военные совершили ряд обстрелов по районам Сумской области.

Как сообщалось, ранее область обстрелял российский вертолет. В результате атаки пострадала школа в Эсманской территориальной общине.

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Сумская область
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