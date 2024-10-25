День автомобилиста 2024: когда водители и дорожники отмечают профессиональный праздник

Ежегодно День автомобилиста и дорожника в Украине отмечают в последнее воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 27 октября.

РБК-Украина рассказывает о Дне автомобилиста и дорожника и делится интересными фактами до праздника.

Что известно о празднике

Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины был основан на государственном уровне в 1993 году. Тогдашний президент Леонид Кравчук подписал соответствующий Указ. Этот праздник унаследован от Советского Союза, там он назывался День водителя и отмечали его с 1980-х годов.

В Украине День водителя объединили с профессиональным праздником работников путевого хозяйства и он получил название День автомобилиста и дорожника. Сейчас в Украине работает более 1 млн автомобилистов, которые обеспечивают бесперебойное функционирование транспортной системы страны.

Кто отмечает этот день:

водители транспорта, в том числе и общественного

владельцы транспортных средств

дальнобойщики

водители электротранспорта

автослесари и шиномонтажники

конструкторы и механики

инженеры и строители дорог

другие работники автомобильной и дорожной сфер

Традиционно автомобилистам в этот день желают исправности транспорта, легкой и безопасной дороги. Ежегодно президент также поздравляет работников дорожной сферы с праздником.

Прошлогоднее поздравление президента с Днем автомобилиста и дорожника (скриншот)

Интересные факты ко Дню автомобилиста и дорожника

В Украине первый автомобиль появился в 1891 году. Его владельцем был редактор "Одесского листка" Василий Навроцкий. А через четыре года в Одессе появился первый электрокар.

В 1909 году в Украине в механической мастерской инженера В. Стасюлевича изготовили первый автобус. В 1929 году на Харьковском автосборочном заводе начали собирать первые советские Форды. В 1920-х годах в Украине было более 100 автомобильных предприятий, а в 1960-х – уже более 1000.

Первую автомобильную дорогу в Украине построили в 1900 году между Львовом и Перемышлем. В настоящее время протяженность автомобильных государственных дорог составляет 169,5 тыс. км. За их состояние отвечает Государственное агентство автомобильных дорог. Также у нас 250 тыс. км улиц, за их состояние отвечают местные органы власти.

Отметим, что на днях общественные организации Центр демократии и верховенства права и Vision Zero провели исследование и определили, что только 46% водителей пользуются ремнями безопасности. Больше всего о безопасности заботятся в Киеве – 72,3%, меньше всего в Кропивницком – 24,5%.

Исследование о том, сколько водителей пользуется ремнями безопасности (фото: facebook.com/saferoadsua)