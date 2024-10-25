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День автомобіліста 2024: коли водії і дорожники відзначають професійне свято

П'ятниця 25 жовтня 2024 19:02
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День автомобіліста 2024: коли водії і дорожники відзначають професійне свято Коли відзначають День автомобіліста і дорожника (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Щорічно День автомобіліста і дорожника в Україні відзначають в останню неділю жовтня. Цьогоріч свято припадає на 27 жовтня.

РБК-Україна розповідає про День автомобіліста і дорожника і ділиться цікавими фактами до свята.

Що відомо про свято

Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України заснували на державному рівні у 1993 році. Тодішній президент Леонід Кравчук підписав відповідний Указ. Це свято успадковане від Радянського Союзу, там воно називалось День водія і відзначали його із 1980-х років.

В Україні День водія об'єднали з професійним святом працівників шляхового господарства і він отримав назву День автомобіліста і дорожника. Зараз в Україні працює понад 1 млн автомобілістів, які забезпечують безперебійне функціонування транспортної системи країни.

Хто відзначає цей день:

  • водії транспорту, в тому числі й громадського
  • власники транспортних засобів
  • далекобійники
  • водії електротранспорту
  • автослюсари і шиномонтажники
  • конструктори і механіки
  • інженери та будівельники доріг
  • інші працівники автомобільної і дорожньої сфер

Традиційно автомобілістам цього дня бажають справності транспорту, легкої та безпечної дороги. Щороку Президент також вітає працівників дорожньої сфери зі святом.

День автомобіліста 2024: коли водії і дорожники відзначають професійне святоТорішнє привітання президента із Днем автомобіліста і дорожника (скриншот)

Цікаві факти до Дня автомобіліста і дорожника

В Україні перший автомобіль з’явився у 1891 році. Його власником був редактор "Одеського листка" Василь Навроцький. А через чотири роки в Одесі з'явився перший електрокар.

У 1909 році в Україні у механічній майстерні інженера В. Стасюлевича виготовили перший автобус. У 1929 році на Харківському автоскладальному заводі почали збирати перші радянські Форди. У 1920-х роках в Україні було понад 100 автомобільних підприємств, а в 1960-х – вже понад 1000.

Першу автомобільну дорогу в Україні збудували у 1900 році між Львовом і Перемишлем. Зараз протяжність автомобільних державних доріг становить 169,5 тис. км. За їх стан відповідає Державне агентство автомобільних доріг. Також у нас є 250 тис. км вулиць, за їх стан відповідають місцеві органи влади.

Зазначимо, що днями громадські організації Центр демократії та верховенства права та Vision Zero провели дослідження і визначили, що лише 46% водіїв користуються пасками безпеки. Найбільше про безпеку дбають у Києві – 72,3%, найменше у Кропивницькому – 24,5%.

День автомобіліста 2024: коли водії і дорожники відзначають професійне святоДослідження про те, скільки водіїв користується пасками безпеки (фото: facebook.com/saferoadsua)

Читайте також про те, як красиво привітати з Днем автомобіліста і дорожника.

Раніше ми писали про те, коли відзначають День українською писемності та мови, і які заходи заплановані до свята цьогоріч.

Під час підготовки матеріалу використали: Вікіпедію, дані ресурсу Аrtpriz.com, пост Кампанія "За безпечні дороги" у Facebook.

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