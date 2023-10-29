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Сегодня День автомобилиста. Поздравьте знакомых водителей хорошими стихами

Воскресенье 29 октября 2023 06:50
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Сегодня День автомобилиста. Поздравьте знакомых водителей хорошими стихами Поздравление с Днем автомобилиста (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В воскресенье, 29 октября, в Украине каждый год отмечается День автомобилиста и дорожника. День выпадает на последнее воскресенье октября. Это официальный праздник всех работников дорожно-транспортной отрасли в целом.

РБК-Украина (проект Styler) делится самыми красивыми поздравлениями в День автомобилиста и дорожника.

Поздравление в прозе

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю всегда выбирать легкий путь. Желаю избегать аварийных ситуаций и попадать только в счастливые происшествия. Желаю исправной машины и хорошего настроения за рулем. Желаю удачи в пути и безопасности на автопространствах.

***

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть твой жизненный путь будет счастливым, спокойным, гладким, на пути встречаются порядочные, искренние люди. Желаю, чтобы успех был на твоей стороне, а удача была щедра к тебе! И пусть неустанно оберегает ангел-хранитель!

Сегодня День автомобилиста. Поздравьте знакомых водителей хорошими стихами

***

Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы верным твоим навигатором было твое сердце, и чтобы этот навигатор всегда выбирал удачный путь к счастью!

***

Желаю только зеленого света, хорошего асфальта, лояльных полицейских и никогда не терять внимания и бдительности во время движения. С днем ​​автомобиля!

Сегодня День автомобилиста. Поздравьте знакомых водителей хорошими стихами

***

В День автомобилиста я желаю тебе только счастливой дороги и ровных дорог! Пусть твои маршруты всегда будут верны, пусть каждая поездка превращается для тебя в незабываемое красочное приключение, и пусть в пути тебе никогда не встречаются помехи!

***

С днем ​​автомобилиста хочу поздравить всех, кто за рулем и пожелать уважать дорогу и ее путешественников, знать и выполнять правила дорожного движения, быть культурными и отзывчивыми на своем пути, а также никогда не спешить и не опаздывать!

Сегодня День автомобилиста. Поздравьте знакомых водителей хорошими стихами

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