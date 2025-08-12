Демонстрация силы и четкий сигнал Путину: Польша собирает тысячи военных на парад

15 августа в Польше состоится крупнейший в истории военный парад с участием тысяч военных, сотен единиц техники и союзников, чтобы продемонстрировать силу и послать сигнал агрессорам.

Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

Так, 15 августа Польша намерена провести крупнейший военный парад в своей истории - одновременно в Варшаве и на полуострове Гель, где свои умения продемонстрирует военно-морской флот.

В параде примут участие около 4 тысяч военнослужащих, 300 единиц техники, 50 летательных аппаратов и 20 кораблей, а также союзники из других стран.

Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, который 11 августа принял участие в репетиции перед парадом, назвал это событие не только праздником, но и четким сигналом России о готовности Польши к любым вызовам.

"Это день, когда мы празднуем победу, а в нашей истории есть много примеров мученичества", - подчеркнул Косиняк-Камыш, добавив, что этот день - не только дань исторической памяти, но и ориентир на будущее, ведь угроза всегда приходит с одного и того же направления.

"Была ли это империя, или Советский Союз, или теперь Российская Федерация - методы всегда одни и те же, поэтому тем более стоит показать нашу силу", - подчеркнул он.