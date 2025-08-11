В Польше назвали лучшим решением участие Зеленского во встрече на Аляске

В нынешней ситуации приглашение президента Украины Владимира Зеленского на встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске было бы лучшим решением.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Верю, что будет приглашен президент Зеленский. Сегодня появляется информация о возможности его участия во встрече президента Трампа с Путиным. Это было бы лучшим решением, и я верю, что так и произойдет", - сказал глава Минобороны.

Косиняк-Камыш добавил, что целью западного мира под руководством США, является "достижение справедливого и прочного мира".

"На прошлой неделе у меня была возможность общаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели - заключения мира. Польша сделает все, чтобы такой справедливый мир стал реальностью", - подчеркнул глава Минобороны.

Чиновник отметил, что договоренность о прекращении огня с участием Зеленского "сейчас ближе, чем когда-либо прежде".

По его мнению, если это произойдет 15 августа, - в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, - то это стало бы "лучшим подарком" в день для этой части мира и для будущего региона.

Косиняк-Камыш также заявил, что Польша готова поддержать союзников в вероятной миротворческой миссии в Украине, предоставив логистическое и инфраструктурное обеспечение.