В Польше назвали лучшим решением участие Зеленского во встрече на Аляске
В нынешней ситуации приглашение президента Украины Владимира Зеленского на встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске было бы лучшим решением.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
"Верю, что будет приглашен президент Зеленский. Сегодня появляется информация о возможности его участия во встрече президента Трампа с Путиным. Это было бы лучшим решением, и я верю, что так и произойдет", - сказал глава Минобороны.
Косиняк-Камыш добавил, что целью западного мира под руководством США, является "достижение справедливого и прочного мира".
"На прошлой неделе у меня была возможность общаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели - заключения мира. Польша сделает все, чтобы такой справедливый мир стал реальностью", - подчеркнул глава Минобороны.
Чиновник отметил, что договоренность о прекращении огня с участием Зеленского "сейчас ближе, чем когда-либо прежде".
По его мнению, если это произойдет 15 августа, - в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, - то это стало бы "лучшим подарком" в день для этой части мира и для будущего региона.
Косиняк-Камыш также заявил, что Польша готова поддержать союзников в вероятной миротворческой миссии в Украине, предоставив логистическое и инфраструктурное обеспечение.
Переговоры на Аляске
Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин 15 августа проведут встречу на Аляске, во время которой обсудят пути прекращения войны в Украине.
Перед объявлением саммита, Трамп не исключил, что Украине и России придется уступить и обменяться территориями. Однако Зеленский четко заявил, что Украина не будет отдавать агрессору свои территории, поскольку это противоречит Конституции.
Лидеры европейских стран подчеркивают необходимость прекратить огонь до начала любых мирных переговоров.
Ранее на важности участия Зеленского в саммите на Аляске заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Не исключил присутствия украинского лидера на встрече Трампа с Путиным также посол США при НАТО Мэтью Уитакер.