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Демократи допустили імпічмент Трампа

Новини » Політика    03.01.2019 - 22:09
Демократи допустили імпічмент Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Пелосі зазначила, що імпічмент - дуже складна тема

Ненсі Пелосі, яка претендує на посаду спікера палати представників Демократичної партії, заявила, що демократи розглянуть питання про імпічмент американського президента Дональда Трампа за підсумками розслідування комісії спецпрокурора США Роберта Мюллера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пелосі телеканалу NBC.

Пелосі зазначила, що імпічмент - дуже складна тема.

"Нам не слід відправляти у відставку президента з політичної причини. Але не слід і відмовлятися від імпічменту з політичної причини", - сказала вона.

За її словами, ситуація може покращитися, тому що Трампу доведеться зіткнутися з палатою представників, яку контролюють демократи.

Раніше РБК-Україна писало, що майбутній голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу Елайджа Каммінгс заявив, що на початку 2019 року екс-юрист Трампа Майкл Коен може бути викликаний в Конгрес для дачі показань про порушення закону з боку президента США.

Нагадаємо, екс-адвоката Трампа засудили до трьох років в'язниці. У суді Коен звинуватив Трампа в тому, що він змусив його йти по шляху тьми" і "покривати його, коли він прокручував свої брудні справи".

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