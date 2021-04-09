Справа про хабар судді ОАСК: другого адвоката взяли під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід другого адвоката по справі про хабарі судді Окружного адміністративного суду Києва . Він може вийти на свободу після внесення застави в розмірі 2 млн 951 тисячі гривень.

Адвоката взяли під варту на 60 діб - до 4 червня.

Нагадаємо, на початку тижня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка.

У даній справі затримали двох адвокатів, вони намагалися передати 100 тисяч доларів хабара судді. В ході обшуків у них вилучили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів