Справа про хабар судді ОАСК: другого адвоката взяли під варту
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід другого адвоката по справі про хабарі судді Окружного адміністративного суду Києва. Він може вийти на свободу після внесення застави в розмірі 2 млн 951 тисячі гривень.
Адвоката взяли під варту на 60 діб - до 4 червня.
У разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний:
- прибувати до детективу, прокурора і в суд за першим викликом;
- не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти прокурора, детективу чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі і свідками;
- здати на зберігання закордонний паспорт;
- носити електронний браслет
Нагадаємо, на початку тижня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка.
У даній справі затримали двох адвокатів, вони намагалися передати 100 тисяч доларів хабара судді. В ході обшуків у них вилучили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів