Брата глави ОАСК Вовка відправили під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід братові голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрію Зонтову . Він був узятий під варту з правом внесення застави.

Зонтова відправили під варту терміном на 60 днів до 4 червня. При цьому він може вийти на свободу у разі внесення застави у розмірі 35 млн 185 тисяч гривень.

"Застосувати до підозрюваного Зонтова Юрія Вячеславовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 4 червня 2021 року включно. Визначити підозрюваному заставу в розмірі 15 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - заявили в ВАКС.