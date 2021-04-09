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Брата глави ОАСК Вовка відправили під варту

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 08:38
Брата глави ОАСК Вовка відправили під варту Фото: ВАКС узяв під варту до 4 червня Юрія Зонтова (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід братові голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрію Зонтову. Він був узятий під варту з правом внесення застави.

Відповідне рішення було прийнято ВАКС у четвер, 8 квітня.

Зонтова відправили під варту терміном на 60 днів до 4 червня. При цьому він може вийти на свободу у разі внесення застави у розмірі 35 млн 185 тисяч гривень.

"Застосувати до підозрюваного Зонтова Юрія Вячеславовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 4 червня 2021 року включно. Визначити підозрюваному заставу в розмірі 15 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - заявили в ВАКС.

Нагадаємо, на початку тижня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний Юрій Парасольок.

Зонтова разом з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді. В ході обшуків у них вилучили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

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