Дело о взятке судье ОАСК: второго адвоката взяли под стражу
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения второму адвокату по делу о взятках судье Окружного административного суда Киева. Он может выйти на свободу при внесении залога в размере 2 млн 951 тысячи гривен.
Адвоката взяли под стражу на 60 суток - до 4 июня.
В случае внесения залога подозреваемый будет обязан:
- прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову;
- не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
- сдать на хранение загранпаспорт;
- носить электронный браслет.
Напомним, в начале недели следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в которой, по данным следствия, замешан брат главы Окружного админсуда Павла Вовка.
По данному делу задержали двух адвокатов, они пытались передать 100 тысяч долларов взятки судье. В ходе обысков у них изъяли большие объемы иностранной налички: более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей