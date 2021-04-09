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Дело о взятке судье ОАСК: второго адвоката взяли под стражу

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 12:29
Дело о взятке судье ОАСК: второго адвоката взяли под стражу Фото: адвоката взяли под стражу на 60 дней с правом внесения залога (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения второму адвокату по делу о взятках судье Окружного административного суда Киева. Он может выйти на свободу при внесении залога в размере 2 млн 951 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Адвоката взяли под стражу на 60 суток - до 4 июня.

В случае внесения залога подозреваемый будет обязан:

  • прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову;
  • не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение загранпаспорт;
  • носить электронный браслет.

Напомним, в начале недели следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в которой, по данным следствия, замешан брат главы Окружного админсуда Павла Вовка.

По данному делу задержали двух адвокатов, они пытались передать 100 тысяч долларов взятки судье. В ходе обысков у них изъяли большие объемы иностранной налички: более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей

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