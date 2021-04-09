Дело о взятке судье ОАСК: второго адвоката взяли под стражу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения второму адвокату по делу о взятках судье Окружного административного суда Киева . Он может выйти на свободу при внесении залога в размере 2 млн 951 тысячи гривен.

Адвоката взяли под стражу на 60 суток - до 4 июня.

Напомним, в начале недели следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в которой, по данным следствия, замешан брат главы Окружного админсуда Павла Вовка.

По данному делу задержали двух адвокатов, они пытались передать 100 тысяч долларов взятки судье. В ходе обысков у них изъяли большие объемы иностранной налички: более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей