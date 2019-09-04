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Справу "українських диверсантів" направили на апеляцію в російський суд

Новини » Політика    04.09.2019 - 18:16
Справу "українських диверсантів" направили на апеляцію в російський суд

Дата апеляції ще невідома

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд направив кримінальну "справу українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова у Верховний суд Росії для розгляду апеляційної скарги на вирок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Крым.Реалии.

Адвокат Сергій Легостов зазначив, що дата розгляду скарги на вирок по даній справі ще невідома, її призначить Верховний суд Росії.

"Прийшло повідомлення з Севастопольського міськсуду (який розглядав справу Дудки і Бессарабова по суті - ред.) про те, що матеріали справи, а також апеляційні скарги направлені в Москву в Верховний суд Росії для розгляду (апеляції на вирок - ред.)", - повідомив він.

Нагадаємо, в квітні Севастопольський міський суд окупованого Криму засудив українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова, яких влада РФ звинувачує у підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі кожного.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що українці були засуджені за відверто сфабрикованими звинуваченнями і висловили рішучий протест. Свою обеспокоенность також висловили Сполучені штати Америки.

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