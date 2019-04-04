Суд окупованого Криму засудив "українських диверсантів" на 14 років колонії

Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

Суд засудив українців до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

Окупований Севастопольський міський суд засудив українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова, яких влада РФ звинувачує у підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі кожного. Про це повідомляють росЗМІ.

Додамо, Бессарабова і Дудку окупований суд засудив до 14 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

"Судова колегія постановила визнати Бессарабова Олексія Євгеновича та Дудку Володимира Михайловича винними і призначити кожному з них остаточне покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму", - йдеться в рішенні суддів.

Зазначимо, раніше Держзвинувачення у анексованому РФ Криму просило у суду заарештувати фігурантів справи Дудку і Бессарабова на 15 років і 14 років 10 місяців відповідно.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 у Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні РФ кримські силовики назвали членами "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України".

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, у минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки .

18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. Його засудили на 5 років. Бессарабов і Дудка свою провину не визнають.