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Україна висловила протест через вирок Дудці та Бессарабову у Криму

Новини » Політика    04.04.2019 - 17:47
Україна висловила протест через вирок Дудці та Бессарабову у Криму
Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

Справу проти них у МЗС називають сфабрикованою

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням окупаційного "суду" у Севастополі про засудження громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова до 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС. 

У МЗС наголошують, що українці були засуджені за відверто сфабрикованими обвинуваченнями у "підготовці диверсій" та "зберіганні зброї" на території тимчасово окупованого Росією півострова.

"Фабрикування політично вмотивованих справ проти громадян України залишається однією з ключових репресивних практик російських окупантів на Кримському півострові, що мають на меті залякування місцевих мешканців та придушення будь-якої форми незгоди з незаконною окупацією української території", - йдеться в заяві. 

Українські дипломати закликали міжнародне співтовариство посилити політичний, економічний та санкційний тиск на РФ з метою припинення грубих порушень Росією прав людини та звільнення Володимира Дудки, Олексія Бессарабова та інших незаконно засуджених громадян України.

Нагадаємо, сьогодні окупований Севастопольський міський суд засудив українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова, яких влада РФ звинувачує у підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі кожного. 

Зазначимо, 9 листопада 2016 у Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні РФ кримські силовики назвали членами "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України".

18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. Його засудили на 5 років. Бессарабов і Дудка свою провину не визнають.

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