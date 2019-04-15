У США стурбовані вироком "українським диверсантам" у Криму

Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

У США вважают, що обвинувачення були сумнівними

США стурбовані вироком "суду" в Криму, який засудив до 14 років ув'язнення українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, "Укрінформ".

Він зазначив, що США також продовжують слідкувати за справою 24 кримськотатарських активістів, яких співробітники ФСБ затримали в Криму після масових обшуків.

"Сполучені Штати залишаються стурбованими з приводу несправедливого ув’язнення зростаючої кількості жителів Криму та інших українців. 4 квітня так званий суд міста Севастополя засудив до 14 років ув’язнення двох членів базованого у Севастополі аналітичного центру Володимира Дудку та Олексія Бессарабова за сумнівними обвинуваченнями у "підривній діяльності", - сказав він.

Нагадаємо, 4 квітня окупований Севастопольський міський суд засудив українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова, яких влада РФ звинувачує у підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі кожного. Після цього МЗС України висловив протест через вирок Дудці та Бессарабову.

Зазначимо, 9 листопада 2016 у Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні РФ кримські силовики назвали членами "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України".