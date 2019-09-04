Дело "украинских диверсантов" направили на апелляцию в российский суд

Фото: Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Дата апелляции еще неизвестна

Подконтрольный России Севастопольский городской суд направил уголовное "дело украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Крым.Реалии.

Адвокат Сергей Легостов отметил, что дата рассмотрения жалобы на приговор по данному делу еще неизвестна, ее назначит Верховный суд России.

"Пришло уведомление из Севастопольского горсуда (который рассматривал дело Дудки и Бессарабова по существу - ред.) о том, что материалы дела, а также апелляционные жалобы направлены в Москву в Верховный суд России для рассмотрения (апелляции на приговор - ред.)", - сообщил он.

Напомним, в апреле Севастопольский городской суд оккупированного Крыма приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.

В Министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что украинцы были осуждены по откровенно сфабрикованным обвинениям и выразили решительный протест. Свою обеспокоенность также выразили Соединенные штаты Америки.



