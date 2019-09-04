ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело "украинских диверсантов" направили на апелляцию в российский суд

Новости » Политика    04.09.2019 - 18:16
Дело "украинских диверсантов" направили на апелляцию в российский суд
Фото: Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Дата апелляции еще неизвестна

Подконтрольный России Севастопольский городской суд направил уголовное "дело украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Крым.Реалии.

Адвокат Сергей Легостов отметил, что дата рассмотрения жалобы на приговор по данному делу еще неизвестна, ее назначит Верховный суд России.

"Пришло уведомление из Севастопольского горсуда (который рассматривал дело Дудки и Бессарабова по существу - ред.) о том, что материалы дела, а также апелляционные жалобы направлены в Москву в Верховный суд России для рассмотрения (апелляции на приговор - ред.)", - сообщил он.

Напомним, в апреле Севастопольский городской суд оккупированного Крыма приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.

В Министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что украинцы были осуждены по откровенно сфабрикованным обвинениям и выразили решительный протест. Свою обеспокоенность также выразили Соединенные штаты Америки.

Обмен пленными переносится на следующую неделю Обмен пленными: появился предварительный список
Новости Украины суд РФполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь