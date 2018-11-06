Справу по вбивству Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року, - Луценко

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Відповідну інформацію генпрокурор повідомив у ході звіту правоохоронців у Раді

Генеральний прокурор Юрій Луценко у ході звіту правоохоронців у Верховній раді заявив, що справу щодо вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Генпрокурор підкреслив, що в справі необхідно завершити молекулярно-генетичну експертизу по частині кислоти на тілі одного з учасників нападу на активістку і судово-медичну, яка встановить причини смерті Гандзюк.

"Слідство фактично складається з двох етапів. Фактично ми вважаємо майже доведеною, за виключенням остаточних експертиз, вина виконавців та організатора. Після завершення молекулярно-генетичної експертизи щодо частини кислоти на тілі одного з учасників… судово-медичної, яка має встановити причини смерті Гандзюк, ця частина справи буде передана до суду. Вважаю, що це відбудеться не пізніше кінця цього року", - заявив Луценко.

Нагадаємо, сьогодні в Раді виступають представники правоохоронних органів зі звітом про хід розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Відзначимо, за словами президента України Петра Порошенка, злочин проти Гандзюк вже в значній мірі розкритий.