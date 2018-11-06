Дело по убийству Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года, - Луценко

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)

Соответствующую информацию генпрокурор сообщил в ходе отчета правоохранителей в Раде

Генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе отчета правоохранителей в Верховной раде заявил, что дело об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Генпрокурор подчеркнул, что в деле необходимо завершить молекулярно-генетическую экспертизу по части кислоты на теле одного из участников нападения на активистку и судебно-медицинскую, которая установит причины смерти Гандзюк.

"Следствие фактически состоит из двух этапов. Фактически мы считаем почти доказанной, за исключением окончательных экспертиз, вину исполнителей и организатора. После завершения молекулярно-генетической экспертизы по части кислоты на теле одного из участников... судебно-медицинской, которая должна установить причины смерти Гандзюк, эта часть дела будет передано в суд. Считаю, что это произойдет не позднее конца этого года", - заявил Луценко.

Напомним, сегодня в Раде выступают представители правоохранительных органов с отчетом о ходе расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Отметим, по словам президента Украины Петра Порошенко, преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто.