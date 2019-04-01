Справу судді, який арештовував активістів Майдану, передали до суду

До суду направлений обвинувальний акт за обвинуваченням судді Дніпровського районного суду Києва за фактами винесення завідомо неправосудних рішень у часи Майдану. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

До суду направлений обвинувальний акт за обвинуваченням судді Дніпровського районного суду м. Києва у незаконному арешті 2-х учасників Революції Гідності, яких 18 лютого 2014 року незаконно затримала поліція. Крім того, судді інкримінується винесення завідомо неправосудного рішення і щодо учасника автопробігу ГО "Автомайдан" до резиденції "Межигір’я", якого в лютому 2014 року незаконно позбавлено права керування транспортним засобом на 3 місяці.

"Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах)", - йдеться у повідомленні.

Оскільки обвинувачена працювала у суді, до підслідності якого належить здійснення кримінального провадження, одночасно з передачею обвинувального акту прокурором до Верховного Суду подано клопотання про зміну підсудності та передачу справи до іншого суду.

Нагадаємо, 1 лютого ГПУ повідомила, що завершено розслідування стосовно судді Дніпровського районного суду Києва, яку підозрюють у винесенні завідомо неправосудних рішень по відношенню до учасників Революції Гідності.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу Юрія Крисіна, якого звинувачують у протидії учасникам Євромайдану і тортурах активістів. Він також зазначив, що по справах Майдану в суді знаходяться декілька десятків справ.