Дело судьи, арестовавшего активистов Майдана, передали в суд

В суд направлен обвинительный акт по обвинению судьи Днепровского районного суда Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений во времена Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В суд направлен обвинительный акт по обвинению судьи Днепровского районного суда г. Киева в незаконном аресте 2-х участников Революции Достоинства, которых 18 февраля 2014 года незаконно задержала полиция. Кроме того, судье инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения и в отношении участника автопробега ГО "Автомайдан" к резиденции "Межигорье", которого в феврале 2014 года незаконно лишили права управления транспортным средством на 3 месяца.

"Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, что повлекло тяжкие последствия, совершенное из корыстных побуждений и в иных личных интересах)", - говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемая работала в суде, к подследственности которого относится осуществление уголовного производства, одновременно с передачей обвинительного акта прокурором в Верховный Суд подано ходатайство об изменении подсудности и передаче дела в другой суд.

Напомним, 1 февраля ГПУ сообщила, что завершено расследование в отношении судьи Днепровского районного суда Киева, которую подозревают в вынесении заведомо неправосудных решений в отношении участников Революции Достоинства.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал дело Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии участникам Євромайдану и пытках активистов. Он также отметил, что по делам Майдана в суде находятся несколько десятков дел.