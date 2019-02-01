ГПУ завершила розслідування у справі судді Дніпровського райсуду

Фото: Генеральна прокуратура України (з відкритих джерел)

Розслідування у справі судді за винесення завідомо неправосудних рішень в часи Майдану завершено

Завершено розслідування стосовно судді Дніпровського районного суду Києва, яку підозрюють у винесенні завідомо неправосудних рішень у часи Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ГПУ.

Як зазначається, суддя приймала рішення про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою щодо 2 осіб, яких 18.02.2014 працівниками правоохоронних органів незаконно затримано, сфальсифіковано матеріали провадження і притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а до суду подані незаконні клопотання про їх арешт.

Крім того, судді інкримінується винесення завідомо неправосудного рішення і щодо учасника автопробігу ГО "Автомайдан" до резиденції "Межигір’я", якого на підставі сфальсифікованих матеріалів в лютому 2014 року незаконно позбавлено права керування транспортним засобом на 3 місяці.

Повідомляється, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки).

Стороні захисту відкрито доступ до матеріалів і після ознайомлення підозрюваної з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу Юрія Крисіна, якого звинувачують у протидії учасникам Євромайдану і тортурах активістів. Він також зазначив, що по справах Майдану в суді знаходяться декілька десятків справ.