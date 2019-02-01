ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ГПУ завершила розслідування у справі судді Дніпровського райсуду

Новини » Політика    01.02.2019 - 04:24
ГПУ завершила розслідування у справі судді Дніпровського райсуду
Фото: Генеральна прокуратура України (з відкритих джерел)

Розслідування у справі судді за винесення завідомо неправосудних рішень в часи Майдану завершено

Завершено розслідування стосовно судді Дніпровського районного суду Києва, яку підозрюють у винесенні завідомо неправосудних рішень у часи Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ГПУ.

Як зазначається, суддя приймала рішення про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою щодо 2 осіб, яких 18.02.2014 працівниками правоохоронних органів незаконно затримано, сфальсифіковано матеріали провадження і притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а до суду подані незаконні клопотання про їх арешт.

Крім того, судді інкримінується винесення завідомо неправосудного рішення і щодо учасника автопробігу ГО "Автомайдан" до резиденції "Межигір’я", якого на підставі сфальсифікованих матеріалів в лютому 2014 року незаконно позбавлено права керування транспортним засобом на 3 місяці.

Повідомляється, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки).

Стороні захисту відкрито доступ до матеріалів і після ознайомлення підозрюваної з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу Юрія Крисіна, якого звинувачують у протидії учасникам Євромайдану і тортурах активістів. Він також зазначив, що по справах Майдану в суді знаходяться декілька десятків справ.

ГПУ склала підозру депутату Держдуми РФ Жириновському ГПУ не буде оскаржувати рішення по підозрюваному у розстрілі хмельницького Майдану
Новини України ГПУМайданделоДнепровский суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся