Дипломати мають покинути країну протягом тижня

Франція вишле чотирьох російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Солсбері (Великобританія). Про це повідомляє Reuters.

"Франція вишле чотирьох російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля", - сказало у понеділок французьке дипломатичне джерело.

За словами джерела, дипломати мають покинути країну протягом тижня.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі. Так, з США будуть вислані 12 російських дипломатів при ООН в Нью-Йорку і 48 співробітників посольства Росії у Вашингтоні через "таємні операції розвідки, які підривають національну безпеку США".

Україна також прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері, пов'язану з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Загалом рішення про висилку російських дипломатів взяли 14 країн Євросоюзу.