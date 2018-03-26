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Франція вишле чотирьох російських дипломатів

НовиниПолітика    26.03.2018 - 16:22
Фото: Будівля Міністерства закордонних справ Франції (flickr.com-zagreusfm)
Фото: Будівля Міністерства закордонних справ Франції (flickr.com-zagreusfm)

Дипломати мають покинути країну протягом тижня

Франція вишле чотирьох російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Солсбері (Великобританія). Про це повідомляє Reuters.

"Франція вишле чотирьох російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля", - сказало у понеділок французьке дипломатичне джерело.

За словами джерела, дипломати мають покинути країну протягом тижня.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі. Так, з США будуть вислані 12 російських дипломатів при ООН в Нью-Йорку і 48 співробітників посольства Росії у Вашингтоні через "таємні операції розвідки, які підривають національну безпеку США".

Україна також прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері, пов'язану з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Загалом рішення про висилку російських дипломатів взяли 14 країн Євросоюзу.

США вирішили вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство в Сіетлі Справа Скрипаля: Україна видворить 13 російських дипломатів
Теги публікації: Франція, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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