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Канада висилає 4 російських розвідників під дипломатичним прикриттям

НовиниПолітика    26.03.2018 - 17:29
Фото: Христя Фріланд (facebook.com-CanadaFP)
Фото: Христя Фріланд (facebook.com-CanadaFP)

Заявки на включення трьох росіян в дипмісію відхилені

Канада вирішила видворити 4 російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві РФ в країні. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає Reuters.

Як повідомляється, Канада прийняла таке рішення у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки в Британії.

За словами глави канадського МЗС, заходи прийняті до семи росіянам, зокрема відхилені заявки російського уряду на включення до складу дипломатичної місії в Канаді ще трьох громадян РФ.

"Канада сьогодні застосовує заходи щодо семи російських працівників. Ми выдворяємо чотирьох дипломатів РФ, що працюють в посольстві РФ в Оттаві і генконсульстві РФ в Монреалі. Ці четверо ідентифіковані як офіцери розвідки, які використовують статус дипломата, щоб підривати безпеку Канади і втручатися в нашу демократію", - заявила Фріланд.

Нагадаємо, глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 з 28 країн-членів Європейського союзу (ЄС) вирішили вислати дипломатів Росії в якості запобіжного солідарності з Лондоном у справі про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

З'єднаний штати Америки вислали 60 російських дипломатів і закрили консульство в Сіетлі.

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Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Канада, отравление, шпион  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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