Польша вирішила вислати із країни 4 російських дипломатів

Такі заходи прийняті у зв'язку зі справою про отруєння Скрипаля

Польша вирішила вислати із країни чотирьох російських дипломатів. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Польське радіо".

"У жесті солідарності з Лондоном, після вбивства колишнього агента російської військової розвідки Сергія Скрипаля, Варшава видворила 4 російських дипломатів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зокрема, сьогодні вранці, 26 березня 2018 року, до МЗС Польщі були викликані посол Росії у Польщі Сергій Андрєєв та його секретар, у ході зустрічі їм було повідомлено про рішення Варшави.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявляв, що 14 з 28 країн-членів Європейського союзу (ЄС) вирішили вислати російських дипломатів в якості міри солідарності з Лондоном у справі про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Зазначимо, Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі.