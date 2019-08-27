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Справу по сенсорній кнопці ініціював перший заступник глави апарату Ради

Новини » Політика    27.08.2019 - 13:59
Справу по сенсорній кнопці ініціював перший заступник глави апарату Ради
Фото: Володимир Слишинський (rada.gov.ua)

Перший заступник голови Апарату Ради повідомив про тиск на нього через запуск сенсорної кнопки

Кримінальну справу, в рамках якої у Верховній раді проводять слідчі дії та заблокували тестування сенсорної кнопки, було розпочато за заявою першого заступника глави Апарату парламенту Володимира Слишинського. Про це він заявив журналістам.

Він підкреслив, що на нього чинили тиск по запуску кнопки.

"На мене чинився тиск, щоб я здійснив запуск сенсорної кнопки... Але я повідомив у ДБР про те, що запуск цієї кнопки може привести до паралізації голосування у парламенті", - зазначив заступник голови Апарату Ради.

Слишинський розповів, що відмовився запускати кнопку, після чого спікер Андрій Парубій та в.о. глави апарату Петро Боднар спробували зробити це самостійно.

"Після чого на абсолютно законних підставах були допущені представники ДБР і СБУ для проведення перевірки... Після передачі мною інформації о 23:00 мене сьогодні відсторонили від виконання обов'язків", - підкреслив він.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що голосування народних депутатів 9 скликання буде відбуватися за системою "Рада-3", яка продовжує функціонувати в сесійній залі.

Так, ДБР опечатало центр управління системою голосування у Верховній раді. Бюро просить Апарат Ради забезпечити цілодобову охорону приміщення і зробити неможливим доступ будь-яких осіб до центру управління.

Як писало РБК-Україна раніше, депутат від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій заявив, що представники ДБР не дали співробітникам апарату Верховної Ради протестувати сенсорну кнопку.

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