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У Раді виключають збої у системі голосування

Новини » Політика    27.08.2019 - 13:36
У Раді виключають збої у системі голосування
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Перше голосування депутатів Ради відбудеться за системою "Рада-3"

Голосування народних депутатів 9 скликання буде відбуватись за системою "Рада-3", яка продовжує функціонувати в сесійній залі. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Стефанчука, його запевнили, що жодних збоїв в підготовці голосування не має бути.

"Сьогодні зранку ми разом з Дмитром Разумковим спілкувались з працівниками. Нас запевнили, що жодних збоїв в підготовці голосування не має бути. Ми сподіваємось на це. Ми теж переживаємо, що перший день роботи Верховної ради не перетворився в нас в якісь впливи на ту чи іншу систему голосування. Звичайно, якщо таке станеться, то ми перейдемо до дідівського способу голосування - руками. Саме для того ми і створюємо лічильну комісію. Але дуже сподіваюсь, що "Рада-3" як функціонувала, так і буде функціонувати з технічної точки зору", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні Державне бюро розслідувань опечатало центр управління системою голосування у Верховній раді. У ДБР просять Апарат Ради забезпечити цілодобову охорону приміщення і зробити неможливим доступ будь-яких осіб до центру управління.

До цього депутат від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій заявив, що ДБР заблокувало тестування сенсорної кнопки у Раді. Представники ДБР не дали працівникам апарату Верховної ради протестувати сенсорну кнопку.

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Новини України Верховна РадаголосованиеРуслан Стефанчук
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