Суд над Януковичем перенесли через неявку адвокатів

Наступне засідання суду призначене на 4 квітня

Оболонський районний суд Києва переніс засідання у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича на 4 квітня через неявку адвокатів. Про це оголосив суддя Владислав Дев'ятко в залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"До суду надійшло повідомлення, що адвокати перебувають у відрядженні. 26 і 29 березня будуть перебувати у Сімферополі у відрядженні. Для забезпечення права на захист обвинуваченого Януковича суд змушений оголосити перерву до 10:00 4 квітня. Всього доброго", - сказав суддя.

Прокурори підтримали перенесення судового засідання і просили винести адвокатам чергове попередження.

Нагадаємо, раніше суд відмовив стороні захисту у повторному допиті чинного президента України Петра Порошенка і головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Однак, графіком засідань передбачено допит колишнього прем'єр-міністра часів Януковича Миколи Азарова. Передбачається, що допит буде проходити у форматі відео-конференції.