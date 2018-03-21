Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд відмовив у повторному допиті Порошенка у справі Януковича

НовиниПолітика    21.03.2018 - 15:08
Фото: Петро Порошенко на відеодопиті (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко на відеодопиті (РБК-Україна)

За словами судді, клопотання було абсолютно не обґрунтованим

Оболонський районний суд Києва відмовив адвокатам Віктора Януковича у повторному допиті президента України Петра Порошенка по справі щодо держзради екс-президента. Про це у залі суду оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд постановив відмовити у повторному допиті Порошенка, через те, що клопотання абсолютно не обґрунтоване", - зазначив суддя.

Адвокат Януковича Фозекош просила про повторний допит президента, мотивуючи тим, що заявлений свідок не прибув у залу засідань минулого разу.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 лютого відбувся допит Порошенка у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. Він тривав понад годину. Суд вимушено завершив допит через недоречні запитання сторони захисту.

22 лютого суд також відмовив адвокатам Януковича у повторному допиті Порошенка.

Справа Януковича: суд відмовив стороні захисту у допиті Матіоса Суд над Януковичем: допит свідка з окупованого Криму
Теги: Порошенко Петро, допрос, Янукович
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top