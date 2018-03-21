Суд відмовив у повторному допиті Порошенка у справі Януковича

За словами судді, клопотання було абсолютно не обґрунтованим
Оболонський районний суд Києва відмовив адвокатам Віктора Януковича у повторному допиті президента України Петра Порошенка по справі щодо держзради екс-президента. Про це у залі суду оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.
"Суд постановив відмовити у повторному допиті Порошенка, через те, що клопотання абсолютно не обґрунтоване", - зазначив суддя.
Адвокат Януковича Фозекош просила про повторний допит президента, мотивуючи тим, що заявлений свідок не прибув у залу засідань минулого разу.
Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 21 лютого відбувся допит Порошенка у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. Він тривав понад годину. Суд вимушено завершив допит через недоречні запитання сторони захисту.
22 лютого суд також відмовив адвокатам Януковича у повторному допиті Порошенка.